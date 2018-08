La història més trista de Los Angeles: una casa creada per aconseguir amics

Darrere de qualsevol construcció sempre hi ha un propòsit que va més enllà del fet de tenir un sostre. Sempre hi ha algun desig pendent de complir que es vol satisfer amb aquella nova casa. Tot i així, hi ha cases que tenen propòsits una mica lamentables i que mai m'havia plantejat que poguessin formar part dels plans d'un arquitecte.

Aquest és el cas de la mansió The One, ubicada al luxós barri de Bel-Air, a Los Angeles, i que s'ha venut recentment per 200 milions d'euros, cosa que la converteix en la casa més cara del món. Es veu que el seu arquitecte, el reconegut Paul McClean, quan la va acabar després de quatre anys de plànols i sis d'obres, va ser entrevistat per diversos mitjans dels Estats Units intrigats amb quin era el propòsit de construir una casa tan descomunal com aquella. La seva resposta va ser així de clara: "Està pensada per a un multimilionari que trepitgi Los Angeles per primera vegada i vulgui donar-se a conèixer". És a dir, que la construcció serveixi al seu amo per desplegar la seva cua de paó i, així, aconseguir amics que potser no aconseguiria per altres 'mèrits' que no fossin l'opulència econòmica.

Tot i que han trigat un any a vendre-la i que al final s'ha venut per 200 milions d'euros i no pels 500 que pretenien, la casa és ja des d'ara una de les cites ineludibles per a les persones que van de visita a les mansions quan fan el turista per Los Angeles. Un pena que no la puguin veure per dins, on es recullen algunes de les excentricitats que McClean va pensar que servirien perquè la gent influent de la ciutat volgués ser amiga del propietari de la casa.

Els 'atractius' que té la casa repartits en els seus 3.500 metres quadrats no són les seves 12 habitacions o els 21 lavabos, sinó sales que ningú s'esperaria trobar en un habitatge. Per exemple, la discoteca amb piscina climatitzada i sostres de LED; el dormitori principal, de 500 metres quadrats i també amb piscina; la sala de cigars; una cava; una sala de jocs; un cinema amb 50 localitats; un saló de bellesa; un 'spa'; un heliport; quatre piscines 'infinity'; una bolera; un casino, i, com a extravagància absoluta, una habitació amb les parets recobertes de peixeres plenes d'aigua on hi viuen meduses. Una idea, aquesta última, que el creador va incloure només perquè la considera "simplement genial".