La il·lusió òptica al Louvre que els visitants han destruït en només 24 hores

Que l'art en moltes ocasions és una cosa efímera ho sabíem perfectament. El que passa és que alguns cops sap greu veure-ho. Això és el que ha passat al pati central del Louvre, on l'artista francès JR va pintar una il·lusió òptica que ha sorprès molts usuaris d'internet. Durant quatre dies, 400 voluntaris i prop de 2.000 trossos de paper van fer possible aquesta creació, que homenatjava el 30è aniversari de la turística piràmide, construïda al mig de la plaça i símbol del museu.

I finished this one for you Agnès Varda, you loved people, pasting and illusion ... ❤

I am sure you can see it. I did something that can be seen from the sky. Promised, I didn’t know that it was for you pic.twitter.com/U5b29GMWJI