Un milionari francès deixa part de la seva fortuna als gats de l'Hermitage de Sant Petersburg

Els cèlebres gats de l'Hermitage de Sant Petersburg, responsables de mantenir lliures de ratolins les instal·lacions, han estat inclosos en l'herència d'un milionari i mecenes francès, que va preveure destinar part del seu llegat a la manutenció d'aquests felins, com han informat fonts de la pinacoteca més famosa de Rússia. "Ha sigut un gest molt entranyable", ha dit el director del museu, Mikhaïl Piotrovski, a mitjans russos.

Piotrovski assenyala que a hores d'ara els representants del museu treballen amb juristes per formalitzar els detalls de l'herència. Al seu torn, l'assessora del director, Maria Jaltunen, ha explicat que el difunt va dividir la seva herència en tres parts, una per a la seva família, una altra per a una organització ecologista de França i la tercera per als gats de l'Hermitage. "Ho vam saber quan els administradors de l'herència van contactar amb nosaltres", ha dit.

El museu rus, però, no ha revelat la suma total que el ciutadà francès li ha llegat, ni tampoc la seva identitat. L'Hermitage assenyala igualment que no tenen una opció específica per donar fons per als gats a través de la seva web, on sí que es pot ajudar el museu, però en cas que l'interès anés a l'alça arran d'aquesta herència, els empleats del museu poden orientar els amants dels gats perquè puguin fer les seves aportacions. Actualment l'Hermitage té prop de 70 "guardians felins" –els anomenen "la patrulla felina"– que espanten els rosegadors i custodien, a la seva manera, les obres del famós museu.

L'Hermitage va ser declarat museu estatal rus el 1917, després de ser una col·lecció privada dels tsars durant segles. Actualment és un dels museus més grans del món, amb uns tres milions d'obres repartides per sis edificis i que abasten des d'art romà i grec fins a art xinès i europeu. És considerada la pinacoteca més completa del món.