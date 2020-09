El perill de comprar preservatius al Vietnam

La confiscació d'uns 345.000 preservatius utilitzats per ser revenuts al Vietnam posa de manifest la inseguretat d'aquests productes i la força de la pirateria al país asiàtic, on la majoria dels preservatius no són distribuïts per les marques originals. Segons ha informat la televisió estatal VTV, la policia va irrompre el cap de setmana en una fàbrica de la província de Binh Duong, prop de Ho Chi Minh, i hi va trobar treballadors empaquetant milers de preservatius usats per ser revenuts.

La policia va indicar que les bosses plenes de profilàctics emmagatzemades a la fàbrica pesaven més de 360 quilos, cosa que equivaldria a uns 345.000 preservatius, que havien de ser preparats i distribuïts al mercat. Pham Thi Thanh Ngoc, propietària de la fàbrica, va confessar al diari Tuoi Tre que rebia carregaments de condons usats cada mes i que per netejar-los els bullia en aigua, els deixava assecar, els donava forma amb un artefacte de fusta amb forma fàl·lica i després els venia a un preu aproximat de 0,17 dòlars el quilo.

La policia investiga les possibles ramificacions d'aquest cas, que exposa la inseguretat dels condons venuts al Vietnam, on és freqüent la comercialització de preservatius de baixa qualitat camuflats en paquets falsos d'algunes marques reconegudes. L'any passat la policia va arrestar quatre persones que dirigien una fàbrica de condons i lubricants falsos que revenien per tot el país embalats en paquets falsificats de marques com Durex.

Una enquesta feta pel ministeri de Sanitat el 2019 revelava que el 85% dels 600 milions de condons venuts al país asiàtic cada any no eren distribuïts directament per les marques originals i que els usuaris presten poca atenció a l'autenticitat del producte i es fixen més en el disseny, el preu o la fragància. Segons un informe de les Nacions Unides publicat el 2014, el 40% dels preservatius a la venda al Vietnam no complien amb els requisits de qualitat necessaris, cosa que augmentava el risc de transmissió de malalties i d'embarassos no desitjats. L'accés als preservatius no es va generalitzar fins fa uns deu anys, gràcies a la propaganda governamental i a l'empenta d'organismes internacionals, que fins al 2010 sufragaven el 80% dels condons utilitzats al Vietnam.

L'accident de dos joves que el 2016 van haver de ser hospitalitzats després de fer servir una bossa de plàstic com a profilàctic va dur el govern a subvencionar-los per als estudiants, que han de pagar tot just cinc cèntims d'euro per cada unitat. Malgrat els avenços de l'última dècada, els experts alerten que segueix quedant feina per fer a causa de l'elevat nombre d'embarassos no desitjats que sovint acaben en avortaments.