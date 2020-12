El poble austríac de Fucking decideix canviar de nom

El poble de Fucking, situat a l'estat federat de l'Alta Àustria, canviarà a partir del gener de nom arran de les incessants bromes a tot el món pel significat en anglès del nom del poble –que es podria traduir al català com 'follar'–, tal com informa la premsa austríaca i recull l'agència Efe. Fundat el 1070, el petit poble passarà a dir-se Fugging, segons es desprèn d'una circular de la municipalitat de Tarsdorf, on hi ha administrativament el nucli que encara es coneix com a Fucking i que mantenia aquest nom exactament així des del segle XVIII.

"Puc confirmar que el nom del poble està en procés de canvi", ha confirmat Andrea Holzner, l'alcaldessa de Tarsdorf. "Realment no vull dir res més: en el passat hem tingut prou atenció mediàtica", ha explicat a la premsa de la regió. De fet, al diari Die Presse, la representant dels habitants d'aquest poblet –anomenats fuckingers– diu que "ja n'han tingut prou amb els visitants i les seves bromes dolentes".

Turistes de tot el món solien viatjar fins a Fucking, situat a uns 40 quilòmetres al nord de la històrica ciutat de Salzburg, per fer-se una foto al costat del rètol de la localitat, tal com expliquen alguns del centenar d'habitants del llogaret. Una altra foto típica era la que es feien els visitants a la sortida del poble, on el nom del poble apareixia al cartell amb una línia vermella creuada per sobre, ja que el poble acaba allà. Al llarg dels anys, han anat desapareixent en moltes ocasions nombrosos rètols de Fucking. Arran d'aquesta situació, l'Ajuntament del poblet va decidir el 2005 col·locar-los en ciment per impedir els furts.