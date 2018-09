¿Com pot ser que 'Calocha' no hagi sigut la cançó de l'estiu?

La cançó 'Calocha', que està disponible a YouTube des del 4 de juliol, ha passat molt desapercebuda aquest estiu tot i reunir totes les característiques essencials dels grans 'hits' estivals. Interpretada per una icona de les xarxes anomenada Barbie Rican –la Barbie 'rica', com ella es presenta–, el tema narra el calvari que passa la cantant perquè té molta calor als genitals, cosa que la porta a reproduir una coreografia que, amb un ventall, no deixa lloc a la subtilitat. Per fer front a la seva alta temperatura també es posa a sobre d'un ventilador o li demana a Jamsha, que interpreta el tema amb ella, que bufi per apagar el foc que ella té encès just al pubis, tal com es pot veure en el vídeo. El seu col·lega finalment opta per tirar-li una galleda d'aigua per acabar amb l'incendi púbic, que fa que la pobra Barbie Rican no pari de dir-li "'sóplamela, sóplamela'".

'Calocha', de Barbie Rican i Jamsha

La lletra de 'Calocha', a banda de repetir que la noia te 'calocha', també insisteix a utilitzar la paraula 'calorecho', de la qual repeteix sense parar l'última síl·laba. Després d'escoltar el tema no es pot deixar d'utilitzar cap de les dues paraules, cosa que sempre passa amb els grans temes de l'estiu. Així, si tenim en compte la temàtica, l'elecció magistral de les paraules clau i la coreografia liberal i fàcil de recordar, no sembla creïble que aquesta cançó no hagi sonat a totes les ràdios i festes de l'estiu de contínuament.

Resulta incomprensible que no hagi triomfat. Encara li queda el setembre perquè la gent la comenci a punxar indiscriminadament a les festes que ens queden per celebrar. És la 'Barbacoa' del nou mil·lenni i la gent no ho sap veure. Pobra Barbie Rican.