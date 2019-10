8 propostes per passar molta por aquest Halloween

¿Ets dels que disfruten si els espanta una horda de zombis o els persegueixen tota mena de personatges sagnants en la foscor? Aleshores aquí et deixem algunes propostes perquè no et quedis sense la teva dosi d’adrenalina aquest Halloween.

Horrorland

La primera parada obligada podria ser Horrorland, considerat com el primer Scream Park del sud d’Europa. Ubicat a prop de la central de Cercs, al Berguedà, compta amb 11 atraccions i algunes novetats, com un laberint ple d’assassins creat amb l’únic objectiu de convertir els teus pitjors malsons en una realitat.

La Isla Maldita

Què et semblaria haver d'escapar-te de més de noranta personatges i criatures de dubtosa procedència en un passatge de més de 35 minuts de durada? Això és el que et trobaràs a La Isla Maldita, la novetat que ofereix aquest any el parc temàtic de Port Aventura.

La Profecía

A la muntanya màgica del Tibidabo tampoc hi podia faltar una dosi d’adrenalina amb La Profecia, un nou recorregut en què els personatges del famós Hotel Krüeger duen a terme terrorífics plans per envair la muntanya. Una experiència que comença de dia dins del mateix hotel i que acaba amb un espectacle final a la Plaça dels Somnis.

Dark Samà

Ambientat en l’època victoriana, el Parc Samà de Cambrils ha preparat 3 passatges del terror que s’inspiren en històries com la de Jack l'Esbudellador o el macabre professor Abraham Van Helsing.

Bosc del Terror

Enmig d’un bosc natural de més de 8 hectàrees, a Cerdanyola del Vallès, s’ubica aquest bosc del terror, que ja va per la seva setena edició. Durant més de mitja hora, et veuràs obligat a escapar-te de tota mena d’energúmens infectats que ataquen i mosseguen sense compassió.

Expedient Jaqueline II

Nominada pels Horror Awards com la millor ‘haunted house’, torna un any més aquesta experiència terrorífica a l’Ametlla del Vallès amb més dosis de por. Es tracta d’un recorregut de 450 metres en què hauràs de descobrir què li va passar realment a la desapareguda Jaqueline.

Where Evil Hides the Farm

Al Parc Popular de la Llagosta s’hi ha instal·lat un espai de gairebè 700 m2 que, fins al 2 de novembre, s’ha convertit en una granja terrorífica on podràs viure tota mena d'experiències amb el terror com a protagonista.

Horror Forest

A Sant Tomàs de Fluvià (Alt Empordà) s’ha creat un passatge de terror dins d’un bosc de 5 hectàrees on, en un format d’escape room, podràs recórrer camins on passen tota mena de successos inexplicables. Per aconseguir escapar-te serà important que sàpigues resoldre diversos reptes.