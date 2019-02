Així ens prenen el pèl els anuncis de menjar

La indústria de l'alimentació és una de les més pròsperes del planeta, però precisament per aquest motiu viu permanentment una competència ferotge. Tant és així que les empreses d'aquest sector dipositen en la publicitat bona part de les seves esperances de creixement i de beneficis.

I què fa la publicitat per esprémer al màxim el seu potencial de seducció? Doncs utilitzar trucs que gairebé converteixen el producte real que comprem a la botiga o al restaurant en l'ombra del que haurien de ser si tenim en compte el que apareix a l'anunci. Una màxima que queda confirmada quan al peu de qualsevol anunci de menjar –o a l'envàs del mateix producte quan el comprem al supermercat– s'hi pot llegir que la imatge és només una proposta estètica publicitària i que "pot ser" que no coincideixi amb la del producte final. Una espècie de clàusula que la indústria utilitza en els seus espots perquè el consumidor no pugui reclamar quan descobreix que l'hamburguesa de l'anunci no era ni tan grossa ni tan bonica.

En aquests vídeos que han triomfat últimament a les xarxes s'hi pot veure com en moltes ocasions no es fa servir ni tan sols menjar per als anuncis d'alimentació. Escuma d'afaitar, oli de motor o sabó per rentar plats són alguns dels complements que més triomfen en els anuncis de menjar que més gana ens generen i, segurament, que més ingressos aconsegueixen.