Els somnis i els malsons dels ‘vinyataires’

L’illa de Martha’s Vineyard, a la costa de Massachusetts, té una història apassionant: va estar habitada pels indis wampanoag, que ara viuen en una reserva. Li deu el nom a l’explorador anglès Bartholomew Gosnold, que li va posar el de la seva filla. A més, va estar habitada per baleners -l’illa més pròxima, Nantucket, és l’escenari de Moby Dick - i va ser un exemple en qüestions racials, ja que va ser un dels primers llocs on els esclaus negres van poder viure en llibertat a les seves pròpies cases.

Així i tot, Martha’s Vineyard -als seus habitants els diuen vinyataires -és sobretot coneguda per ser el lloc on estiueja l’aristocràcia política nord-americana, presentant l’epítom del luxe revestit d’una certa austeritat -platges, dunes i casetes de fusta en lloc de megaiots- i espontaneïtat: Jackie Kennedy hi tenia una casa i van passar-hi les vacances presidents com Bill Clinton i Barack Obama. De fet, l’illa va ser la primera destinació de Bill Clinton després de testificar en el cas de Monica Lewinsky i diversos mitjans recullen que un estiu la filla petita d’Obama va treballar de caixera en un restaurant. Com a última curiositat, Tauró està rodada a Martha’s Vineyard, potser perquè Steven Spielberg necessitava pair d’alguna manera que l’habitatge és un 60% més car que a la resta del país.

Les cares fosques del paradís

Martha’s Vineyard és també una illa d’extrems, i la seva cara fosca ho és força: sovint se n’ha parlat pels problemes de drogues, alcoholisme, violència domèstica, depressions i intents de suïcidi que s’hi produeixen fora de temporada. A més, l’illa ja havia entrat en la maledicció dels Kennedy abans de l’accident aeri de John Kennedy Jr. l’any 1999. Tres dècades abans, el senador Ted Kennedy va tenir un accident a la petita illa de Chappaquiddick, a l’extrem oriental de Martha’s Vineyard: el cotxe en què viatjaven ell i una col·laboradora, Mary Jo Kopechne, va caure per un pont després d’un sopar amb amics. Ell va aconseguir sortir de l’aigua però ella va morir ofegada dins el cotxe. L’escàndol va esclatar quan es va saber que Kennedy, que estava casat i tenia fills, va trigar deu hores a denunciar els fets, és a dir, que els cossos de seguretat podrien haver salvat Mary Jo Kopechne. Tot i que no va abandonar la política, aquella desgràcia va arruïnar la seva carrera a la Casa Blanca. A Hollywood en van fer una pel·lícula l’any passat, que es va poder veure a l’última edició del BCN Film Fest amb el títol de L’escàndol Ted Kennedy.

Edward Hopper, el pintor addicte a la llum de Cape Cod

Martha’s Vineyard i la més petita Nantucket són dues illes de la regió de Cape Cod, que està considerat un altre dels paradisos per estiuejar a la Costa Est. A més, Cape Cod té una història molt especial: el pintor Edward Hopper, conegut per les seves escenes urbanes carregades d’un sentiment d’alienació, va passar gairebé 40 dels 84anys de la seva vida a la vila de Truro i va dedicar nombroses obres a les senzilles cases de fusta que hi ha arreu del cap i els seus paisatges, com és el cas de la pintura de la imatge, titulada Ryder’s house. En mans de Hopper, les cases i els llocs on estan situades es converteixen en una reflexió sobre el color i la forma, la figuració i l’abstracció.