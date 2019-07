Escriu frases vergonyoses a les bosses de plàstic del seu súper perquè els clients no en demanin (i passa el contrari)

L'amo d'un supermercat a Vancouver, al Canadà, pensava que havia trobat una manera d'evitar que els seus clients usessin bosses de plàstic: escriure-hi textos vergonyosos o compromesos que els fessin quedar malament davant de la gent que els veiés portant aquella bossa. Però la iniciativa va obtenir justament els efectes contraris, ja que se'n va disparar la demanda.

David Kwen, propietari del supermercat East West Market a Vancouver, va decidir usar una mica d'humor per convèncer els seus clients dels avantatges de l'ús de bosses reutilitzables per emportar-se les seves compres. "És difícil recordar-se de portar sempre una bossa que pugui usar-se diverses vegades", ha dit Kwen aquest dimarts en un missatge a Instagram. "Així que vam redissenyar les nostres bosses per ajudar que la gent no se'n tornés a oblidar", afegia.

Les bosses d'un sol ús que ofereix la botiga de queviures i articles de la llar tenen, amb aquest objectiu, impresos textos com "Ungüent per a berrugues, a l'engròs", "Client de l'Emporio de vídeos per a adults", o "Cooperativa de Cura del Colon". En lletres més petites, totes les bosses tenen imprès també: "Eviti la vergonya. Utilitzi una bossa duradora".

La sorpresa ha arribat quan més i més clients van començar a anar al supermercat de Kwen, disposats a pagar els cinc cèntims de dòlar que costa adquirir i col·leccionar els dissenys que haurien d'avergonyir-los. En declaracions al programa 'Here and now', de la cadena National Public Radio dels Estats Units, Kwen sosté que, tot i el seu evident fracàs, ha triomfat perquè "el positiu és que això ha creat debat i això és el que volíem comunicar al públic en general". "Si una persona li parla a la gent de manera simpàtica i humorística, la gent se l'escolta", ha afegit. Aprofitant l'atenció, East West Market oferirà aviat bosses de tela que tindran dissenys humorístics impresos inspirats en els que fins ara feia a les bosses de plàstic.

El mes passat el govern canadenc va anunciar plans per prohibir a partir del 2021 l'ús de les bosses de plàstic d'un sol ús en un esforç per reduir els tres milions de tones de plàstics que el país genera cada any. Segons el govern cada any es fan servir al Canadà 15.000 milions de bosses plàstiques, i cada dia les persones que beuen refrescos llencen uns 57 milions de palletes de plàstic. Menys del 10% del plàstic que s'usa al Canadà acaba sent reciclat.