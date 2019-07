Belén Esteban balla (mentre li tiren bitllets) el 'Milionària' de Rosalía

Tot i que diu 'cumpleanys' i alguns catalans han posat el crit al cel, la cançó 'Milionària' de Rosalía compensa qualsevol possible barbarisme per la banda de la difusió. De moment, ja ha fet que amb només onze dies gairebé deu milions de persones hagin vist a YouTube el vídeo d'aquesta rumba en català. Un èxit per a ella i un èxit per a l'idioma, que moltes persones d'arreu del món han descobert que existia gràcies a aquest tema. I el vídeo no és tot, ja que a hores d'ara la cançó també compta amb més de set milions de reproduccions a Spotify.

Però atenent als últims fets coneguts al respecte, el mèrit de la de Sant Esteve Sesrovires podria no ser tant quantitatiu com qualitatiu. Tant ha sigut l'impacte d'aquest 'hit' que ha portat el català fins a la boca de Belén Esteban, no sempre oberta a tot el que prové de Catalunya: per exemple Karmele Marchante. Cal recordar també l'episodi viscut el Sant Jordi del 2014, quan no es va sentir gaire còmoda amb el regal que li va fer l'actual conseller d'exteriors, Alfred Bosch, quan van coincidir a una caseta signant els seus respectius llibres. Ell, 'Como amigos'; ella, 'Ambiciones y reflexiones'. Amb Rosalía, però, sembla que Esteban s'ha relaxat. Almenys a jutjar pel vídeo que ha penjat Esteban als seus 'stories' d'Instagram.

L'exparella del torero Jesulín de Ubrique hi apareix ballant entregada aquest tema en el que sembla una festa amb amics. Mentre la de San Blas es mou al ritme de 'Milionària' els seus 'amics' li van tirant bitllets a sobre, que no són de 100, com "només voldria veure" Rosalía, segons la lletra de la cançó. L'apassionament d'Esteban cap al tema és tal que en alguns moments fins i tot balbuceja algunes paraules en català. El tros que se sap millor: "Jo he nascut per ser milionària". Entre riures i balls, la col·laboradora de 'Sálvame' també crida quan li tiren els bitllets.

Esteban, de 45 anys, és una fan reconeguda de l'artista catalana, de només 25. De fet, recentment va penjar una foto on sortien juntes al 'backstage' del festival Mad Cool de Madrid. A sota escrivia, sintètica: "El millor". Després del xoc que va suposar per a molts veure Esteban aferrada a Rosalía -la imatge que encapçala aquesta notícia-, el tema va agafar rellevància i la televisiva no va desaprofitar l'ocasió, explicant al seu programa de Telecinco com havia anat la trobada. "Vaig conèixer tota la seva família. Amb 25 anys que té, em va semblar que és una tia que sap el que vol, s'envolta de la seva família i dels seus amics de tota la vida. M'encanta com actua, com canta, tot", va relatar Esteban, que va segellar la seva argumentació dient: "'Arriba Rosalía!'".